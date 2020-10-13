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Yozgat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Şahin yönetimindeki briket yüklü tır, Sorgun-Çekerek karayolu Veliöldük köyü yakınlarında, Ali Çelik idaresindeki otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücü Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşı döktü.
Etiketler: yozgat Sorgun Devlet HastanesiSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:09
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