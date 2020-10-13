Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ üyesi subay ve astsubayların ifadelerinden yola çıktı.

Teşhis edilen 21 sözde yönetici ile ihraç edilen 4 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 15'i yakalandı.

Operasyon gerçekleştirilen sözde yöneticilerin askeri personelden sorumlu oldukları belirlendi.

Bu kişilerin, askeri şahıslara kod adları verdikleri, periyodik olarak düzenlenen toplantılarda örgütsel bağlılıkları artırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.