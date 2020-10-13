Haber Giriş: Kaynak: İHA
Erzincan'da otomobil sürüye çarptı: 5 koyun telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan'da otomobilin yolun karşısına geçen sürüye çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.
Kaza, Erzincan Kemah karayolu Beşsaray köyü içerisinde meydana geldi.
S.A., idaresindeki otomobil gecenin karanlığında yolun karşısına geçen koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobilin çarptığı 5 koyun telef oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede küçükbaş hayvanlardan 5'inin telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımıyla götürüldü. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Araç sürücü S.A., sürü sahibinin ışık tutmadığını iddia ederek “Karanlıktı birden sürünün içine daldım” dedi.
Etiketler: erzincan koyun sürüsüSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:23
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