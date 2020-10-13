Haber Giriş: Kaynak: AA
Aynı aileden 7 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Develi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen tarım işçisi ailenin 7 ferdi tedavi altına alındı.
Patates toplamak için geldikleri ilçedeki Eşelik Mahallesi'ne kurdukları çadırda kalan Halil, Şemsi, Mustafa, Fatma, Mehmet, Nadir ve Şefak Yeşil çadırdaki sobadan sızan gazdan etkilendi.
Komşu çadırdakilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla aynı aileden 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: kayseri karbonmonoksit zehirlenmesiSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:59
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