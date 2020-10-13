Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da 618 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 1360 litre kaçak etil alkol ile 618 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste, kaçak 1360 litre etil alkol, sahte 418 litre içki ile 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi.
Polis, şüpheli B.C'yi gözaltına aldı.
Kamyonette sahte içki bulundu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu-Kozan kara yolu Işıklı Mahallesi'nde şüpheli bulunan bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, 200 litre sahte içki bulunan kamyonetteki S.H. ve H.H'yi gözaltına aldı.
Etiketler: kaçak etil alkol adana sahte içki operasyonuSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:07
Son Haberler
- 10:25
- 10:40
- 10:14
- 10:09
- 10:09
Sıradaki Haber
Aynı aileden 7 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz