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Türkiye
İHA 06.10.2023 09:42

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı

Yozgat’ta çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikalarına teslim ediyor.

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı
[Fotograf: İHA]

Yozgat'ta ilkbahar mevsiminde düşen yağış sayesinde şekerpancarı üreticisi, verimli bir hasat sezonuna başladı.

Tarladan sökülen pancarın geçen yıllara oranla daha verimli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. İl genelinde binlerce çiftçinin ekimini gerçekleştirdiği şeker pancarının hasadı ile çiftçilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin de zorlu mesaisi başladı. Şeker pancarını kanca yardımıyla söken işçiler, bir yandan da yapraklarını ayırarak işlenmeye hazır hale getiriyor.

Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı

"Pancar üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz"

İl genelinde 1 milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi beklediklerini söyleyen Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, "Yeni yılın pancar hasadı eylül ayının sonu itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz de tarlalarından pancarı söküp fabrikalara teslim ediyorlar. Yozgat’ta genel anlamda bu yıl 1 milyon 850 bin ton üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu pancarlar 3 fabrikamızda işlenecek. Bunun 550 tonu tahminen Yozgat Şeker Fabrikasında işlenecek. Şeker oranlarımız geçen seneye oranla bir polar daha fazla. Bu sene pancar üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz, bahar yağmurlarının pancar verimini artırdığını düşünüyorum" dedi.

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı

"Pancarın sökümü zor oluyor"

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik işçilerden Emrah İşlak ise, “Yozgat’a tarım işçisi olarak geldik. Burada şeker pancarı söküyoruz, her sene geliyoruz. Bu sene pancarın verimi çok iyi ancak pancarın sökümü çok zor oluyor, şimdilik elle kanca yardımıyla söküm yapıyoruz. Daha sonra makine ile sökümlere devam edeceğiz” diye konuştu.

Pancar alım fiyatı da açıklandı Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylardır beklenen 2023 yılı pancar alım fiyatını, kota tamamlama primi dahil bin 855 lira olarak açıkladı. 

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