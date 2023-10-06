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Türkiye
İHA 06.10.2023 09:37

Taksim’de ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Taksim’de ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

Taksiler de trafikten men edildi

Taksim’den Karaköy’e 400 TL istedi Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi.

Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. 

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