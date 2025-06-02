Yozgat'ta midibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek için yola çıkan, henüz sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Sivas-Yozgat kara yolunun Beyazıt Kaçağı köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun devlet hastanelerine sevk edildi.

"Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik"

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor.

Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.