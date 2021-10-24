Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 07:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yozgat'ta durdurulan kamyondan 20 kilo 950 gram eroin çıktı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile Muş Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.
Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avrupa ülkelerine gönderilecekti
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kentte yapılan operasyonda Avrupa ülkelerine gitmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Etiketler: Sosyal Medya Yozgat Narkotik Muş
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