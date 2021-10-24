Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Şanlıurfa'da takla atan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada araçtaki 4 çocuktan biri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ü.S. yönetimindeki otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Çatak Mahallesi yakınlarında takla atarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 14 yaşındaki Abdusselam S., 9 yaşındaki Eyyüp Ensar Ç. ve 4 yaşındaki Muhammed S. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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