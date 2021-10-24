Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı, yolda kalan aracı vatandaşlar itti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.
Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.
Otobüs daha sonra çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.
Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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