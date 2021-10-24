Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs daha sonra çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.