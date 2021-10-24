Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağında, dün akşam saatlerinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Ağlasun istikametinden ana yola çıkmaya çalışırken, Antalya yönünden Isparta istikametine seyir halindeki Erdem Coşar’ın idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aras Coşar ve Sayime Coşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Motor ve ön kısmı otomobilden ayrıldı

Öte yandan kazaya karışan otomobil ikiye bölündü. Çarpışma sonrası otomobilin motor ve ön tarafı orta refüje savrulurken, diğer kısmı yolun sağ tarafında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]