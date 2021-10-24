Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde devriye gezen gece bekçileri, park halindeki otomobilin içerisinde bulunan 3 kişiyi kontrol etmek istedi.

Bekçilerin kendilerine yöneldiğini gören şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Kaçmaya çalışırken kaza yaptılar

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı.

Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

3 şüpheli gözaltına alındı

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]