Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 02:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, makine arızası yapması sonucu mahsur kalan tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak limana çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Karaada açıklarında bir teknenin makine arızası yapması sonucu denizde sürüklendiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 metre boyundaki tekneyi, KIYEM-6 botuna yedekleyerek Bodrum Marina'ya çekti.
Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 botumuzca yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/zthhBYXcp2— KEGM (@kiyiemniyet) October 23, 2021
Etiketler: Muğla
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