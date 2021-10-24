Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 03:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Çiftlikteki baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında ev olarak kullanılan baraka küle döndü. Çiftlik sahibi, yanan eşya arasında yüklü miktarda para olduğunu söyleyince, ekipler küllerin arasında bir süre para aradı.
Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Yolu Caddesi üzerinde bulunan çiftlikteki barakada dün gece saatlerinde yangın çıktı.
İddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklanan yangın, kısa sürede bütün barakayı sardı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin ahıra sıçramasını önledi.
Küllerin arasında para aradılar
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, çiftlik sahibi, içeride yüklü miktarda para olduğu söyledi. Bunun üzerine ekipler ve çiftlik sahibi uzun süre küllerin arasında para aradı.
[Fotoğraf: İHA]
Bir miktar para küllerin arasında bulunurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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