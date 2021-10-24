Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Yolu Caddesi üzerinde bulunan çiftlikteki barakada dün gece saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklanan yangın, kısa sürede bütün barakayı sardı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin ahıra sıçramasını önledi.

Küllerin arasında para aradılar

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, çiftlik sahibi, içeride yüklü miktarda para olduğu söyledi. Bunun üzerine ekipler ve çiftlik sahibi uzun süre küllerin arasında para aradı.

[Fotoğraf: İHA]

Bir miktar para küllerin arasında bulunurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.