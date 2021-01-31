Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'a kar yağdı, kısıtlama unutuldu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kısıtlamaya rağmen sokağa dökülen vatandaşlar, bekçi ve polislerin uyarılarının ardından evlerine çekildi.
Karayolları ve belediye ekipleri, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kent kısa sürede beyaza büründü, kar yağışına en çok çocuklar sevindi.
[Fotoğraf: AA]
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen onlarca kişi, çocuklarıyla kızakla kaydı.
Karda kızak, tepsi ve poşetlerle kayan mahalle sakinleri, mahalle bekçisi ve polislerin uyarılarının ardından evlerine çekildi.
Etiketler: Kar Yağışı Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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