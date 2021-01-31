Marmaris- Muğla karayolunun 7'nci kilometresi Taşhan mevkiinde sağanak heyelana neden oldu.

Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçaları karayoluna yığıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Şans eseri karayolundan kimsenin geçmemesi olası facianın önüne geçti.

Devriye gezen Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri heyelanı fark ederek özel bir şirketin dozer ve kepçelerini bölgeye çağırdı, karayolları ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, yolun Marmaris ilçesine geliş yönünü trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf ticari araçlar, 3 kilometreyi bulan uzun araç konvoyu oluşturdu.

Karayolları ve bir firmaya ait iş makineleri yolu toprak ve kaya parçalarından temizledi.

[Fotoğraf: DHA]

Bir saat süren temizleme çalışması sonrası karayolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.