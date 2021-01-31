Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tarihi binada yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarihi bir evde yangın çıktı. Bina çökerek kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Ev kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evin ikinci katının büyük bölümü çöktü.
Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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