Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında evin ikinci katının büyük bölümü çöktü.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.