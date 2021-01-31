Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı kara yolları kardan ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma kapandı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşandı.
Gece etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Malatya-Kayseri kara yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları Darende'de durdurarak geçişlere izin vermedi.
İlçedeki öğrenci yurtları ile konaklama tesislerinde, yolda kalanlar için yer ayarlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Malatya-Sivas kara yolu da kapandı
Malatya-Sivas kara yolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamadı.
Jandarma ve trafik ekipleri, Hekimhan ilçesinde araçları durdurarak geçişlerine izin vermedi.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Trafik Ulaşım
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