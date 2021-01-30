Olay Yıldırım ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin camlarının siyah perdelerle kapatıldığını ve içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını gören vatandaşlar durumu polise söyledi.

Harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kahvehanedeki 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.