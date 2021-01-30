Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kumar oynayanlara baskın: 40 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da tedbirleri ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi.
Olay Yıldırım ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti.
Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin camlarının siyah perdelerle kapatıldığını ve içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını gören vatandaşlar durumu polise söyledi.
Harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Ekipler, kahvehanedeki 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.
Son Haberler
- 22:47
- 22:34
- 22:08
- 21:58
- 21:30
Sıradaki Haber
Ardahan'da kumar baskını: 9 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz