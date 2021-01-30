Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kumar baskını: 9 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 366 lira para cezası verildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, COVID-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen kent merkezindeki adreslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 9 kişiye toplam 36 bin 366 lira para cezası uyguladı.
İskambil kağıtlarını sobaya atmaya çalıştılar
Bazı kişilerin baskın anında ellerindeki iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştığı öğrenildi.
Denetimlerde, kumarda bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar paraya da el konuldu.
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