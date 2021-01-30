Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolu karla kaplı köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 71 yaşındaki kalp hastası, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyü Dağdibi mezrasında rahatsızlanan 75 yaşındaki Tatar İrinç'in yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Köye yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Kar kalınlığı 1,5 metre
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede 2 saatlik mücadelenin ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi evde yapılan İrinç, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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