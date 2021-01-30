Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.
Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, Kadriye Turgut'un cenazesi bulundu.
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