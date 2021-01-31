Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 2 mahalle karantinada
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde iki mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması sürüyor.
Karabük Valiliği karantinaya alınan iki ilçeyle ilgili açıklama yaptı.
Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen mahallelerinde koronavirüs vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
January 30, 2021
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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