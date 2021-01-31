Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması sürüyor.

Karabük Valiliği karantinaya alınan iki ilçeyle ilgili açıklama yaptı.

Cihanbey köyünün Karapınar ve Belen mahallelerinde koronavirüs vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.