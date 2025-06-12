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Türkiye
AA 12.06.2025 00:39

Yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandı

 İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Varsak Menderes Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Kümes ve çevresinde inceleme yapan polis, merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda Hüseyin A., Mehmet A.Y, ve Yusuf Y. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı düşünülen silaha da balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Suriye uyruklu Abdurrahman Omar, dün Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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