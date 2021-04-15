Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı
Kırıkkale'de otomobilin çocuğa çarptığı an saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Hasan Y. idaresindeki otomobil, Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki N.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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