Hasan Y. idaresindeki otomobil, Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki N.Ö'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.