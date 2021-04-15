26 Şubat 2019’da Kadıköy'de, bir çöp konteynerinde kesik insan bacakları bulundu. Polis araştırmaya başladı. Hem DNA örnekleri, hem de çevredeki güvenlik kameraları incelendi ve Fahrettin Öztürk'e ulaşıldı.

İddianameye göre, Fahrettin Öztürk, yanında çalıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü Başakşehir'deki iş yerinin banyosunda abdest alırken silahla vurdu. Öldüğünden emin olmak için boğazını kesti. Ferhat Yılmaz da cinayete yardım etti.

Cinayet delillerini yok etmek için de cesedi parçalara ayırıp poşetlere koydular. Viyadükten aşağı attılar. Diğer uzuvlarını da Kadıköy'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktılar.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Dava, Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Fahrettin Öztürk ile ona yardım eden Ferhat Yılmaz hakkında, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçlarından da 2 yıl hapis cezası aldılar.

Cesedin parçalarını taşıyan tutuksuz sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı da 4'er yıl hapis ile cezalandırıldılar.

