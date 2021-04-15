CHP'li Bolu Belediyesi tarafından basılan imsakiyeler geçen hafta 3 bin kişiye ulaştırıldı. Ancak imsakiyelerde iftar saatinin Diyanet'in yayınladığı vakte göre 2 dakika geç.

İmsak vaktinin ise 18 dakika erken olarak yazıldığı ortaya çıktı. Yani imsakiyeye göre oruç tutanlar 20 dakika fazla oruç tutmuş olacaktı.

Yaşanan olay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruldu. Özcan, özür dileyerek, imsakiyenin Fazilet Takvimine göre düzenlendiğini ve olayda kasıt olmadığını söyledi.

"2 dakika geç açanlar daha çok sevap kazanmıştır"

Özcan, “Ama Allah'tan iftar saatini önceden yazmamışız. 2 dakika geç açanlar olmuştur bizim yüzümüzden daha çok sevap kazanmışlardır. Ama kasti bir şey yok. Dolayısıyla bunu fazla büyütmeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

Olayın ardından dağıtılan yanlış imsakiyeler toplatıldı.

Yerine Diyanetin verilerine göre basılan 2 bin 500 adet imsakiye dağıtıldı.

