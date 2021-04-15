Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı "Eren-9 Yaylapınar-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu" operasyonu sürüyor.
Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Eskiyaylapınar mevkisinde dün tespit edilen mağaradaki 6 bidonda 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 9 savunma tipi el bombası, 9 el bombası fünyesi ve mandalı, 185 AK-47 kalaşnikof, 138 biksi, AK-47 kalaşnikof şarjörü, patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 100 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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