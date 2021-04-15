Olay, Körfez ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi.

Döküm fabrikasında üretim yapıldığı sırada kazanlardan biri bilinmeyen nedenle patladı. Patlamada 2’si ağır 8 işçi yaralandı. Patlamayla birlikte fabrikanın çatısında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.