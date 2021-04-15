Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 16:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maskeli partiye koronavirüs baskını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da koronavirüs önlemlerini hiçe sayan bir grup villada parti düzenledi. Emniyet birimleri sabaha karşı partinin yapıldığı villaya gerçekleştirdiği baskında, 24 kişiye toplam 75 bin lira idari para cezası uyguladı.
Artan vaka sayısına ya da alınan önlemlere aldırmadılar. Kuralları hiçe sayarak, parti düzenlediler. İnternet üzerinden organize olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parti verdi.
Emniyet birimleri ihbar üzerine Maltepe'deki villaya baskın düzenledi. Villada bir araya gelen 24 kişinin kostümlü parti düzenlediği anlaşıldı.
Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de belirlenen 24 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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