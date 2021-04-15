Artan vaka sayısına ya da alınan önlemlere aldırmadılar. Kuralları hiçe sayarak, parti düzenlediler. İnternet üzerinden organize olan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parti verdi.

Emniyet birimleri ihbar üzerine Maltepe'deki villaya baskın düzenledi. Villada bir araya gelen 24 kişinin kostümlü parti düzenlediği anlaşıldı.

Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de belirlenen 24 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

