Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle alınan kısmi kapanma tedbirleri doğrultusunda toplu taşımada sefer sayılarında ve saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı, İl Hıfzıssıhha'nın salgın tedbirleri kapsamında aldığı karar sonucu toplu taşıma araçları son sefer saatleri iftardan önce 18.45'te gerçekleştirecek.

İftar sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar için nöbetçi toplu taşıma araçları son seferlerini saat 23.45'te yapacak.