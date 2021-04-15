Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünün içinden geçen Eflani Deresi kenarında gezen Ömer Yeşiltaş, 3 kişilik su samuru ailesini fark etti.

Suya girip çıkarak oyun oynayan iki kardeşten biri buz kütlesinin üzerinde bekleyen annesinin ağzındaki balığı alıp yedi.

Belgesel filmleri aratmayan o anlar Yeşiltaş’ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hayranlıkla onları izledim"

İlk defa su samuru gördüğünü söyleyen Ömer Yeşiltaş, "Su da hareketlenme oldu. Dikkatlice baktığımda su samurları olduğunu fark ettim. Nesli tükenmekte olduklarını bildiğim için herkesin onları izlemelerini sağlamak amacıyla gizlice onları görüntüledim. Muhteşem, harika bir görüntü olmuştu. Hayranlıkla onları izledim. İkisi oynuyordu. Büyük olan geldi, galiba anneleriydi. Ağzında balıkla geldi ve diğer ikisi balığı yedi. Nesli tükenmekte olan bir hayvanın köyümüzdeki derede görülmesi güzel bir duygu. Çok güzel şekilde avlandıklarına şahit olduk" dedi.

Haber: Bülent Diktepe