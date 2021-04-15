İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeden sonra altyapı projeler hayata geçirildi. Iğdır'da acil çözüm bekleyen alt yapı hizmetleri hızlandı.

Iğdır'da 1980 yıllarında kalma sorun haline gelen kanalizasyon ile Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunmasından dolayı yoğun arsenikli olan içme suyu sorunu yapılan 205 milyonluk TL'lik 3 projenin hayat geçirilmesiyle çözülüyor.

Görevlendirme sonrası çalışmalar hız kazandı

Belediye başkanı Ferdi Turan çalışma hakkında bilgi verdi:

“Kanalizasyon 88 kilometre, ihale bedeli ise 65 milyon TL'dir. Şu ana kadar yüzde 65'i tamamlanmış durumda. Aynı şekilde kanalizasyona bağlı olarak da atık su tesisimizin ihalesi yapıldı.

265 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu hattında çalışmalar sürüyor. Şu anda çalışmanın yüzde 33’ü bitti. İçme suyunu alan firmamızda yıl sonuna kadar işi bize teslim edecekler."

Kentin birçok noktasında başlatılan kanalizasyon çalışmalarında sona gelindi.

İş teslimi 2022 yılı olarak planlanan çalışmalara hız verilerek teslim tarihinden önce 2021 yılının sonunda hizmete sunulacak.