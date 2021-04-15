Bahar geldi doğa canlandı. Ortaya çıkan yabani otlar ise tehlike saçabiliyor. Onlardan biri de "deli bat bat" otu…

Ölüme bile neden olabilir

Ardahan'da halk arasında "deli bat bat" olarak bilinen otu yiyen 5'i çocuk 7 kişi zehirlendi. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Çakır, eğer ot fazla tüketilirse ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi:

"Türkiye'nin doğusunda, özellikle Kars, Ardahan, Erzurum, Van, Erzincan bu bölgede endemik olarak bulunan bir bitki "deli bat bat". Ballı şekerli bir usaresi vardır, çiçeği çektiğiniz zaman.

Çocuklar o içeriği, o usareyi çok sevdikleri için bunu tüketirler ve biz çocuklarda toplu zehirlenmeleri sık görürüz. Kalp ritminde ciddi bozukluklara kadar çok ciddi etkileri de var. Bu nedenle deli bat bat otu ile ölüm bile mümkün."

Jandarma uyardı



Ot zehirlenmelerine karşı jandarma da harekete geçti. Köy köy dolaşan ekipler vatandaşları uyardı