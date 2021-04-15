Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkâri hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 50 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet mermi, 509 gram toz eroin ve 5 bin 630 paket sigara ele geçirildi."