Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van ve Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van ve Hakkari'de yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkâri hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde 50 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet mermi, 509 gram toz eroin ve 5 bin 630 paket sigara ele geçirildi."
Hudut Kartallarımızın, Van ve Hakkâri hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde; 50 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet mermi, 509 g toz eroin ve 5.630 paket sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0CoZVU39G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
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