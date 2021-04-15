Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Adana'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK iş birlikçilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Suriye'de terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirlenen yabancı uyruklu bir şüpheli ve örgüt propagandası yapan zanlıyı adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
İki zanlı, jandarma merkezine götürüldü.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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