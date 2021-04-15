Yangın Esenler, Menderes Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Alevler bir anda büyüdü, yoğun duman tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zemin katta mahsur kalan biri bebek 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

