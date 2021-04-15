Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki operasyonda teröristlerin kullandığı bir sığınak kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt kırsalında operasyon düzenlendi.
Arazi tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınağı tespit etti.
İmha edilen sığınaktaki aramada 170 kalaşnikof fişeği, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, akü, 84 büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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