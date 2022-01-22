Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hastanın yardımına paletli ambulans yetişti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Aydın Yalçın, göğüs ağrısı şikayeti üzerine 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Köy yolundaki kar kalınlığının 80 santimetreyi bulması nedeniyle zor yolları paletli ambulansla aşan sağlık ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren yolculuk sonunda hastaya ulaştı.
İlk müdahalesi evinde yapılan Yalçın, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Ambulans Hava Durumu Kar Yağışı Kastamonu
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