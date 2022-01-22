Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü Kars’ta hareket halindeki araçlar dondu, vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

Kışın mevsimin en soğuk günün yaşandığı Kars’ta işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu.

Kars’ı Kuzey Kutbuna benzeten vatandaş, “Vallahi hava çok güzel, yani öyle bir güzel ki, Kuzey Kutbunda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Hava sıcaklığı eski 30 derece”

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu belirten vatandaş, “Çok soğuk hava, evden çıktım eski 30 derece, dondum. Çok soğuk, 1 ay daha böyle sürecek” diye konuştu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı’ndan soğuğun şiddetiyle duman çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Bir sokak köpeği ise adeta kırağı tuttu. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 34 derece olurken, sabah saatlerinde termometreler eksi 30’u gösterdi.

Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.