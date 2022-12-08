Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu seçen taksicinin aracı trafikten men edildi
İstanbul Beşiktaş'ta "yolcu seçtiği" gerekçesiyle 1823 lira para cezası kesilen taksi şoförünün aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, basında "İstanbul'da Türk yerine Arapları aracına alan taksici kamerada" başlığıyla verilen haberler üzerine çalışma başlattı.
Beşiktaş'ta söz konusu olaya karışan 34 TBR 70 plakalı ticari taksi şoförünün F.E. olduğu tespit edildi.
Çalışma ruhsatının süresi bittiği belirlenen şoföre 1823 lira cezai işlem uygulanırken araç 10 gün süreyle trafikten men edildi.
Etiketler: Taksi
Son Haberler
- 13:38
- 13:33
- 13:28
- 13:25
- 13:14
Sıradaki Haber
Kar yağdı, Doğu Anadolu bembeyaz oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz