Erzurum'da dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da ise termometreler gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi.

Yüksek kesimlerinde kar ve sisin etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde de aralıklarla kar ve soğuk hava etkili oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini gösterdi.

Kars-Iğdır kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar sürdü. Polis ekipleri yol güzergahında önlem aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kentte de oluşan sis tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler üzerinde kırağı oluştu, araç ve iş yeri camları buz tuttu.

Keklik Deresi'nin buzla kaplandığı ilçedeki bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Dağların karla kaplandığı Ağrı’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.