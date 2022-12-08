Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balık ölümleri, dere kenarında gezen vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirildi.
Harekete geçen ekipler, incelemek üzere sudan ve balıklardan numune aldı.
Saray ilçesinden gelen Yuvalı Deresi; Beyazköy, Ahımehmet, Misinli ve Büyükkarıştıran mahallelerine kadar uzanıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Tekirdağ
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