Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Ege Denizi Gökova Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 11,71 kilometre uzağında gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 11,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2022
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.71 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2022-12-08
Saat:10:49:43 TSİ
Enlem:36.909 N
Boylam:27.727 E
Derinlik:6 km
Detay:https://t.co/TYg0ceMAiQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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