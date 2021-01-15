Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkiinde Said Mahmutçavuş yönetimindeki hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Abdurrahman Kaba'nın kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hişem Mahmutçavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik
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