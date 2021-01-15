İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatlar Mahallesi Yıkımcılar bölgesinde ruhsatsız işletilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İki masada kumar oynadıkları belirlenen 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yaptırım uygulandı.

Kahvehane mühürlendi

Şüphelilere kişi başı 3 bin 450'şer lira olmak üzere 41 bin 400 lira ceza kesildi. Kahvehane, Altındağ Belediyesince mühürlenerek kapatıldı.

