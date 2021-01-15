Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kumar baskını: 41 bin 400 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye 41 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatlar Mahallesi Yıkımcılar bölgesinde ruhsatsız işletilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
İki masada kumar oynadıkları belirlenen 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yaptırım uygulandı.
Kahvehane mühürlendi
Şüphelilere kişi başı 3 bin 450'şer lira olmak üzere 41 bin 400 lira ceza kesildi. Kahvehane, Altındağ Belediyesince mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz