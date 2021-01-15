Edirne'de 3 gündür etkili olan sağanak, Tunca Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle oluşan adacıkta 3 yavru köpek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Botla bölgeye ulaşan ekipler 3 yavru köpeği kurtardı.

AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.