Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Selde mahsur kalan köpekleri AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne'de 3 gündür etkili olan sağanak, Tunca Nehri'nin taşmasına neden oldu.
Taşkın nedeniyle oluşan adacıkta 3 yavru köpek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Botla bölgeye ulaşan ekipler 3 yavru köpeği kurtardı.
AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.
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