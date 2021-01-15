Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Geyik avcıları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da kızıl geyik avlayan 2 kişiyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
Tosya ilçesine bağlı ormanlık alanda 2 kişi kaçak avcılık yaparken koruma altında olan kızıl geyiği avladı. Kızıl geyiği avlayanlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kaçak avcılara ait 3 adet av köpeği ve 1 adet tüfeğe el konudu. Kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak da 22 bin 567 TL para cezası uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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