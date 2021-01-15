Tosya ilçesine bağlı ormanlık alanda 2 kişi kaçak avcılık yaparken koruma altında olan kızıl geyiği avladı. Kızıl geyiği avlayanlar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak avcılara ait 3 adet av köpeği ve 1 adet tüfeğe el konudu. Kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak da 22 bin 567 TL para cezası uygulandı.