Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 17:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Konya'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarında 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 farklı şebekenin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.
Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan çalışmaların ardından farklı zamanlarda, suç şebekelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 araç içinde yapılan aramada, 85 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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